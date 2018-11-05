Чоловік звільненої в Пакистані християнки просить про притулок на Заході

Чоловік пакистанської християнки Асії Бібі, яку наприкінці жовтня суд виправдав за звинуваченнями в богохульстві, просить західні країни про надання притулку. Він твердить, що його родина перебуває в Пакистані під великою небезпекою.

«Я прошу президента США Дональда Трампа допомогти нам залишити країну, і я прошу прем'єр-міністра Великої Британії допомогти нам і, наскільки це можливо, надати нам свободу», – сказав чоловік на ім’я Ашик Масіх у відеозверненні, поширеному 4 листопада. Він також попросив про допомогу владу Канади.

Одразу після звільнення Асії Бібі в Пакистані спалахнули протести ісламістів, які вимагали виконання попереднього судового рішення про страту 54-річної жінки. Протести пішли на спад після того, як уряд Пакистану погодився накласти заборону на виїзд Асії Бібі та дозволив перегляд її справи.

Верховний суд Пакистану 31 жовтня скасував вирок суду в місті Лагор, який у 2010 році засудив до смертної кари Асію-Бібі, матір чотирьох дітей. Суд наказав звільнити жінку, вона перебуває нині в таємному місці з міркувань безпеки.

За словами адвоката, 54-річна римо-католичка планує невдовзі виїхати з країни. Франція та Іспанія вже запропонували їй притулок.

Рішення суду привітали правозахисники, зокрема, заступник директора Amnesty International у Південній Азії Омар Вараїч назвав вирок «знаменним вердиктом».