Пакистан: Хан закликає ісламістів припинити протест через звільнення Асії Бібі

Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан увечері 1 листопада звернувся до представників ісламістської організації «Техрік-е-Лабаїк» із закликом «не змушувати уряд діяти».

Таку заяву він зробив у зв’язку з тим, що прихильники цієї організації протестують проти скасування вироку Асії Бібі, раніше засудженої до смертної кари за богохульство. В ході акції вони перекрили дороги в найбільших містах країни.

«Ми не дозволимо жодних збитків. Ми не дозволимо блокувати дорожній рух. Закликаю вас, не доводьте уряд до межі, коли він буде змушений діяти», – заявив Хан.

Станом на 2 листопада протести ісламістів тривають третій день. Як заявляють в «Техрік-е-Лабаїк», перемови з представниками влади провалилися, тож учасникам акції слід готуватись до протистояння з поліцією.

Водночас голова «Техрік-е-Лабаїк» Хадім Хусейн Різві, який наполягає на засудженні Асії Бібі, підкреслює, що його організація здійснює мирний протест і не вдається до будь-яких дій, що можуть нашкодити країні.

Верховний суд Пакистану 31 жовтня скасував вирок суду в місті Лагор, який у 2010 році засудив до смертної кари Асію Бібі, матір чотирьох дітей. Суд наказав звільнити Бібі, вона перебуває нині в таємному місці з міркувань безпеки.

За словами адвоката, 54-річна жінка планує невдовзі виїхати з країни. Франція та Іспанія вже запропонували їй притулок.

Рішення суду привітали правозахисники, зокрема, заступник директора Amnesty International у Південній Азії Омар Вараїч назвав вирок «знаменним вердиктом».