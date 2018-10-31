Верховний суд Пакистану скасував смертний вирок християнці, звинуваченій у богохульстві

Верховний суд Пакистану 31 жовтня скасував звинувачення проти 53-річної християнської жінки, яка була засуджена в нижчих інстанціях до страти в справі про богохульство. Ця справа привернула увагу в багатьох країнах світу і спричинила смертельне насильство в самому Пакистані.

Голова суду Сакіб Нізар скасував вирок суду в місті Лагор, який у 2010 році засудив до смертної кари Асію Бібі, матір чотирьох дітей. Суд наказав звільнити Бібі, вона перебуває нині в таємному місці з міркувань безпеки.

Засудження і смертний вирок Бібі обурили християн у всьому світі. Натомість ісламісти в Пакистані погрожують започаткувати загальнодержавні протести через звільнення цієї жінки, вони наполягають на її страті. У 2011 році через підтримку Асії Бібі були вбиті губернатор провінції та міністр у справах меншин.

Підставою для рішення судів нижчих інстанцій у справі Асії Бібі стало те, що жінки-мусульманки із її села засвідчили, ніби обвинувачувана сказала принизливі слова про засновника ісламу пророка Магомета.

Правозахисники закликають видалити з Кримінального кодексу Пакистану смертний вирок за богохульство. За їхніми словами, ця стаття сприяє посиленню релігійного екстремізму в країні.

У правозахисній організації Human Rights Watch вказують, що закони про богохульство у Пакистані застосовують передусім до спільнот, які найчастіше потерпають від соціальної та політичної дискримінації у Пакистані, зокрема, релігійних меншин.