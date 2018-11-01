У Пакистані триває протест проти виправдання звинуваченої в богохульстві християнки

У Пакистані другий день поспіль тривають масові протести проти рішення Верховного суду країни, який 31 жовтня виправдав християнку Асію Бібі, засуджену ще 2010 року до смертної кари за звинуваченням у богохульстві.

Послідовники ісламістської партії «Техрік-е-Лабаїк» 1 листопада заблокували близько 10 ключових доріг у містах Карачі на півдні країни та Лахорі на сході, повідомили пакистанські ЗМІ.

Після виправдання Бібі звільнили та перевезли до таємного місця з міркувань безпеки. Її адвокат сказав, що 54-річна жінка планує невдовзі виїхати з країни. Франція та Іспанія запропонували притулок цій матері п’ятьох дітей, яка є римо-католичкою.

Голова суду Сакіб Нісар, який 31 жовтня скасував обвинувальний вирок Бібі, заявив, що немає достатніх доказів того, що вона порушила закони про богохульство та назвав висунуті проти неї звинувачення «помилковими».

Рішення суду привітали правозахисники, зокрема, заступник директора Amnesty International у Південній Азії Омар Вараїч назвав вирок «знаменним вердиктом».