Верховний суд Пакистану відновив заборону на індійський контент на телебаченні

Верховний суд Пакистану відновив заборону на весь індійський контент на телеканалах, скасувавши попереднє рішення нижчого суду.

Офіційний представник пакистанського органу з питань регулювання ЗМІ заявив, що 27 жовтня голова судді Сакіб Нізар оприлюднив рішення про «припинення трансляції індійського контенту» на наземних, супутникових та кабельних телеканалах.

Голова Пакистанської асоціації операторів кабельного телебачення Халід Араїн заявив, що його організація виступає проти цієї судової постанови. «Заборона на весь індійський контент – це не рішення, ми маємо намагатися поліпшити якість пакистанських телевізійних шоу», – сказав він агенції France-Presse.

Індійські фільми є популярними в Пакистані та в усьому регіоні, а в Болівуді працюють багато пакистанських музикантів та акторів. Водночас Індія та Пакистан є регіональними конкурентами, відносини між Делі та Ісламабадом є дуже напруженими.