У Пакистані стратили обвинуваченого у вбивствах вісьмох дітей

Обвинуваченого у зґвалтуванні і вбивстві вісьмох дітей стратили у Пакистані 17 жовтня після того, як суди відхилили його апеляцію, повідомляє влада країни.

Мохаммада Імрана повісили у тюрмі Лахора у присутності Аміна Ансарі, батька однієї з жертв. Зґвалтування і вбивство 7-річної Зейнаб Ансарі у січні викликало масове обурення в Пакистані та привернуло увагу цивільного та військового керівництва країни.

Засудженого стратили на світанку, його тіло передали родині.

Імрана арештували у січні через два тижні після того, як тіло Зейнаб Ансарі виявили у сміттєвому баку у місті Касур біля Лахора.

Поліція заявила, що дівчину зґвалтували і задушили. Під час допиту Ірман зізнався у сексуальних нападах і вбивствах ще сімох дітей.

Як заявив Ансарі, якому суд дозволив бути присутнім на страті, він відчув, що «правосуддя здійснилося».

За даними правозахисників, щороку в Пакистані близько 3500 дітей зазнають сексуальних нападів, а більшість нападників уникають покарання.