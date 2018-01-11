У Пакистані відбулися протести через зґвалтування та вбивство 8-річної дівчинки

У кількох пакистанських містах 11 січня відбулися акції протесту через зґвалтування та вбивство в місті Касур 8-річної дівчинки Зейнаб Ансарі.

Жіноче крило релігійної партії «Джамаат-е-ісламі» провело маніфестацію в північному місті Пешавар, а активісти в столиці країни Ісламабаді також закликали поліцію знайти і переслідувати вбивцю. У Лахорі, столиці провінції Пенджаб, десятки демонстрантів заблокували головну дорогу.

Акції відбулися на наступний день після того, як розлючені демонстранти напали на поліцейський відділок у місті Касур провінції Пенджаб 10 січня, внаслідок чого загинули двоє людей.

Уряд штату Пенджаб заявив, що чотири працівники поліції та два співробітники цивільної оборони, які, як стверджується, відкрили вогонь по демонстрантах, заарештовані.

Тіло Ансарі було знайдене в сміттєвому баку в Касурі 9 січня, через чотири дні після того, як стало відомо про її зникнення. Ця справа викликала масове обурення в Пакистані та привернула увагу цивільного та військового керівництва країни.