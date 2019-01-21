Таліби напали на військову базу в Афганістані: щонайменше 12 людей загинули

Угруповання «Талібан» 21 січня здійснило напад на військову базу в провінції Вардак на сході Афганістану, повідомляє влада країни.

Угруповання взяло на себе відповідальність за напад на базу, де також тренуються поліцейські.

Представник афганських медиків повідомив агенції AP, що внаслідок нападу загинули щонайменше 12 людей. При цьому місцевий чиновник сказав Радіо Свобода, що загиблих – більше ніж 20.

Смертник на автомобілі атакував базу близько сьомої ранку, після чого до нападу приєдналися інші бойовики.

Речник губернатора провінції Вардак Абдурахман Мангал повідомив Радіо Свобода, що сили безпеки застрелили трьох смертників, перш ніж ті встигли активувати свої вибухові пристрої.

Напередодні таліби напали на колону автомобілів, в якій пересувався губернатор провінції Логар. Внаслідок цього нападу загинули восьмеро поліцейських, 10 – поранені.