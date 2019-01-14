Афганістан: щонайменше чотири людини загинули, понад 90 поранені внаслідок вибуху в Кабулі

Щонайменше чотири людини загинули, понад 90 поранені внаслідок вибуху автомобіля в столиці Афганістану Кабулі, повідомляє місцева влада. Серед постраждалих 23 дитини.

Наразі жодна із організацій не взяла на себе відповідальності за напад. Речник Міністерство внутрішніх справ заявив, що ціллю вибуху був бізнес-центр Green Village, де працюють деякі неурядові організації.

Урядові сили Афганістану самостійно протистоять угрупованням після виведення більшості військ НАТО у 2014 році. У країні залишається близько 16 тисяч військовослужбовців Північноатлантичного альянсу.

20 грудня стало відомо про наміри американського президента Дональда Трампа вивести в недалекому майбутньому з Афганістану не менше ніж п’ять тисяч військовослужбовців. Ця новина надійшла на наступний день після заяви Трампа про намір вивести дві тисячі військових із Сирії.

Як заявив у листопаді 2018 року президент Афганістану Ашраф Гані, 29 тисяч афганських поліцейських і солдатів загинули з початку 2015-го, відколи Кабул перебрав на себе основну відповідальність за безпеку країни. Протягом цього ж часу загинули 58 американців.