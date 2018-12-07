Афганістан: внаслідок атаки талібів загинули 14 солдатів, 21 в полоні – місцева влада

Бойовики руху «Талібан» напали на два сторожові пости афганської армії в провінції Герат, вбили 14 солдатів і захопили 21 у полон, повідомляє влада провінції.

Член Ради провінції Герат Наджибулла Могебі повідомив, що напад стався пізно вночі 6 грудня в районі Шинданд – там, у 110 кілометрах від кордону з Іраном, розташована одна з найбільших баз Військово-повітряних сил Афганістану

За словами Могебі, бій тривав шість годин аж до ранку 7 грудня, перш ніж на місце прибули солдати підкріплення і відтіснили нападників.

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Водночас речник міністерства оборони Афганістану Гафур Ахмад Джавід стверджує, що загинуло 10 афганських військових. За словами голови району Шинданд Хекматулли Хекмата, в нападі взяли участь 200 членів «Талібану», які використовували реактивні протитанкові гранатомети і автоматичні штурмові гвинтівки.

Хекмат повідомив, що внаслідок бою загинули 30 талібів, а спорадичні сутички тривають у цьому регіоні і 7 грудня.

Речник «Талібану» Забіулла Муджагід оприлюднив у соцмережах відео, на якому, як він стверджує, видно полонених афганських військових, яких утримують в одній кімнаті. Афганська влада не коментує автентичність відео.

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Урядові сили Афганістану самостійно протистоять угрупованням після виведення більшості військ НАТО у 2014 році. У країні залишається близько 16 тисяч військовослужбовців Північноатлантичного альянсу.

Як заявив у листопаді 2018 року президент Афганістану Ашраф Гані, 29 тисяч афганських поліцейських і солдатів загинули з початку 2015-го, відколи Кабул перебрав на себе основну відповідальність за безпеку країни. Протягом цього ж часу загинули 58 американців.