Афганістан: щонайменше 43 людини загинули внаслідок вибуху смертника в Кабулі

Щонайменше 43 людини загинули, ще 83 поранені внаслідок вибуху смертника в столиці Афганістану Кабулі, повідомляє місцева влада.

Речник Міністерства охорони здоров’я розповів афганській редакції Радіо Свобода, що 24 поранених перебувають у критичному стані.

Вибух стався під час масового зібрання релігійних кліриків з нагоди дня народження пророка Магомета.

Менеджер готелю, де стався вибух, повідомив агентству AFP, що смертник підірвав себе посеред натовпу.

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальність за інцидент.

Раніше екстремістські угруповання «Талібан» та «Ісламська держава» здійснювала напади на пов’язані з афганським урядом релігійні громади.

Урядові сили Афганістану протистоять угрупованням після виведення більшості військ НАТО у 2014 році. У країні залишається близько 16 тисяч військовослужбовців Північноатлантичного альянсу.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!​