Афганські таліби заявили про неготовність до переговорів із урядом

Афганський ісламістський рух «Талібан» заявляє, що не готовий до прямих переговорів про примирення з урядом Афганістану.

Як заявив після консультацій у столиці Росії Москві голова делегації талібів Шер Мохаммад Аббас Станакзай, якого цитує російське агентство «Інтерфакс», рух «Талібан» натомість хотів би вести переговори зі США.

За словами представника бойовиків, вони не вважають законним афганський уряд у Кабулі, який, за твердженням талібів, «привели до влади американці». До того ж, додав він, цей уряд не прислав на московську конференцію своїх представників.

Мета талібів – домогтися виведення з Афганістану іноземних військ, велику більшість яких становлять американці, тому, заявив представник талібів, рух хотів би обговорювати це питання безпосередньо зі США.

Крім делегації талібів, у зустрічі в Москві взяли участь також представники афганської так званої Вищої ради миру. Цей орган, який має за мету мирні переговори з «Талібаном», призначається урядом, але Міністерство закордонних справ Афганістану перед початком зустрічі наголосило, що рада бере в ній участь від свого власного імені «як національна, але не державна інституція». Своїх офіційних представників Кабул на зустріч не прислав.

Ні про які результати нинішньої зустрічі сторони, в тому числі МЗС Росії, яке організовувало її, не повідомляли. Як сказав представник Вищої ради миру Хаджидін Мохаммед, вони з талібами навіть не домовилися про прямі переговори. За його словами, планується ще одна така зустріч у Москві, але коли вона могла б відбутися, ще не визначено.

Москва намагається відіграти роль посередника в афганському врегулюванні, головні сторони якого – уряд країни, підтримуваний Заходом, і рух «Талібан», який воює проти уряду. Але попередня така спроба, запланована було на вересень, зірвалася – тоді від участі цілком відмовилася афганська сторона.

Рух «Талібан», за даними управління спеціального генерального інспектора США у справі відбудови Афганістану, станом на 31 липня здійснює повний контроль чи вплив у 49 із 407 адміністративних районів Афганістану, що складали 18 відсотків території країни, ще 132 райони прямо непідконтрольні талібам, але також не контрольовані й урядом.

США після виведення з Афганістану бойових частин міжнародних сил 2014 року залишили там кількатисячний військовий контингент у небойових функціях – головно як тренерів, радників тощо. Також авіація США допомагає урядові Афганістану в бойових діях проти талібів та інших його противників.

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