США заявили про безрезультатність переговорів із талібами

Посланець США з питання мирних переговорів в Афганістані Залмай Халілзад заявив 19 листопада, що наразі не зміг домовитися з рухом «Талібан» про терміни і умови завершення війни в країні. Американський дипломат намагався переконати афганських талібів припинити бойові дії до квітня 2019 року, що дозволило б на той час повністю вивести американські війська з країни, передає агентство Reuters.

Переговори представника США з талібами тривали впродовж трьох днів, із 16 до 18 листопада, в Катарі. Їхньою метою називалося досягнення домовленості про припинення бойових дій у країні до 20 квітня 2019 року, коли в Афганістані планується провести президентські вибори. За словами Халілзада, таліби визнали, що не зможуть здобути перемогу над американськими силами військовим шляхом. Представники талібів згодом відкинули ці твердження.

На думку американського генерала Джозефа Данфорда, якого цитує агенство, таліби в Афганістані наразі «не програють» війну. Якщо під контролем афганського уряду в 2015 році перебувало 72% території країни, то нині цей показник становить лише 58%, ідеться в доповіді американського уряду станом на жовтень 2018 року.

Військова операція країн НАТО проти руху «Талібан» і його союзників в Афганістані триває з 2001 року.

Паралельні зусилля щодо мирного процесу в Афганістані здійснює Росія. 9 листопада в Москві представники забороненого в Росії «Талібану» вперше на офіційному рівні зустрілися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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