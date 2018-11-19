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19 Листопад 2018, Київ 10:44
Новини | Міжнародні

Посланець США з Афганістану провів переговори з представниками талібів

Посланець Сполучених Штатів з питань афганського мирного процесу Залмай Халілзад

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Посланець Сполучених Штатів з питань афганського мирного процесу Залмай Халілзад провів у Катарі триденні переговори з представниками руху «Талібан». За повідомленням Associated Press, з Халілзадом говорили колишній талібський губернатор провінції Герат Хайрулла Хайрхва та колишній військовий високопосадовець талібів Мохаммад Фазл.

Рух «Талібан» має свій політичний офіс у Катарі.

Обидва учасники переговорів із боку талібів були серед тих п’яти високопосадовців «Талібану», яких США звільнили у 2014 році з в’язниці в затоці Гуантанамо на Кубі в обмін на захопленого солдата США Боу Бергдала. Усі п’ятеро зараз перебувають у Катарі і можуть мати достатній вплив на бойовиків в Афганістані для посередництва в питанні мирної угоди.

Представник руху «Талібан» Шер Мохаммад Аббас Станакзай на зустрічі в Москві, 9 листопада 2018 року
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Державний департамент США відмовився коментувати повідомлення про переговори між американськими дипломатами та талібами. Халілзад перебував у регіональному турне на Близькому Сході впродовж останніх тижнів.

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