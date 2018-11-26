Афганістан: через засідку талібів загинули 20 поліцейських

Принаймні 20 афганських поліцейських загинули, потрапивши в засідку в західній провінції Фарах 25 листопада, заявив член ради провінції Дадулла Канех.

За його словами, ще декілька високопоставлених працівників поліції дістали поранень.

Західні ЗМІ також цитують іншого члена ради провінції Абдул-Самада Салехі, який стверджує, що колонна машин із поліцейськими прямувала до району Лаш ва Джувайн. Там мали представити нового члена поліції. Він, додає Салехі, також загинув внаслідок стрілянини.

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Відповідальність за напад взяла на себе екстремістська організація «Талібан».

Урядові сили Афганістану самостійно протистоять угрупованням після виведення більшості військ НАТО у 2014 році. У країні залишається близько 16 тисяч військовослужбовців Північноатлантичного альянсу.

Як заявив у листопаді 2018 року президент Афганістану Ашраф Гані, 29 тисяч афганських поліцейських і солдатів загинули з початку 2015-го, відколи Кабул перебрав на себе основну відповідальність за безпеку країни. Протягом цього ж часу загинули 58 американців.