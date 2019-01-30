Трамп: переговори про мир в Афганістані «проходять добре»

Президент США Дональд Трамп заявив про прогрес на переговорах про встановлення миру в Афганістані, які тривали упродовж шести днів між спеціальним представником США і «Талібаном».

«Переговори проходять добре в Афганістані після 18 років боїв», – написав Трамп у Twitter 30 січня.

«Бої тривають, але народ Афганістану хоче миру в цій безкінечній війні. Скоро побачимо, чи будуть переговори успішними», – додав президент США.

Заява з’явилася після того, як «Талібан» і спецпредставник США із питань миру в Афганістані Залмай Халілзад повідомили про «прогрес» у своїх переговорах, що відбувалися минулого тижня в Катарі.

За словами Халілзада, досягти фінальних домовленостей наразі не вдалося, проте переговори невдовзі продовжаться. «Зустрічі (із «Талібаном» – ред.) були більш продуктивними, ніж у минулому. Ми досягли значного прогресу щодо найбільш важливих питань», – написав спецпредставник.

Він також додав, що остаточні домовленості мають передбачати діалог між талібами та владою Афганістану, а також всеосяжне припинення вогню.

Речник «Талібану» Забінулла Муджагід, зі свого боку, заявив, що, хоча на зустрічах дійсно був помітний поступ, повідомлення про припинення вогню і переговори в Кабулі «неправдиві».

Речник екстремістського угруповання також додав, що, доки з Афганістану не буде виведений міжнародний військовий контингент, переговори з інших питань будуть заблоковані.

США намагаються влаштувати домовленість, що привела б до закінчення багаторічної війни між талібами й урядом Афганістану. Переговори йдуть складно, таліби відмовляються від прямих контактів із представниками уряду і мають США за посередника.