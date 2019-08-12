Переговори між США і «Талібаном» завершені, сторони перейшли до консультацій

Представники Сполучених Штатів та «Талібану» перейшли до етапу консультацій зі своїми лідерами після восьмого туру переговорів 12 серпня для завершення 18-річної війни в Афганістані – про це повідомляє Reuters із посиланням на «Талібан».

«(Переговори – ред.) були довгими та корисними, обидві сторони вирішили проконсультуватися зі своїми лідерами та старшими за званням щодо подальших кроків», – заявив речник угруповання Забінулла Муджагід.

Влада Сполучених Штатів не коментувала безпосередньо завершення переговорів. Однак спеціальний представник США в Афганістані Залмай Халілзад 11 серпня написав у своєму Twitter з нагоди мусульманського свята Ід аль-Адха (Свято жертвоприношення), що «лідери всіх сторін війни в Афганістані мають серйозно сприймати це (свято – ред.), адже прагнуть миру».

«Я сподіваюся, що це останнє Свято жертвоприношення, яке Афганістан зустрічає у війні», – зазначив він.

Водночас президент Афганістану Ашраф Гані, якого підтримує Захід, виступив із заявою, що що мирна угода можлива «лише між Ісламською республікою Афганістан та рухом «Талібан».

«Наше майбутнє не може бути визначене кимось ззовні… Доля Афганістану вирішуватиметься тут, у цій країні. Ми не хочемо, щоб хтось втручався в наші справи», – сказав Гані.​

6 серпня бойовики «Талібану» заявили прийдешні президентські вибори, які мають відбутися в Афганістані 28 вересня, як «фальшиві». Вони застерегли афганців від участі в передвиборчих кампаніях та виборчих дільниць, заявивши, що такі зібрання стануть мішенями для нападів.

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Досі «Талібан» відмовлявся вести перемови з прозахідним урядом в Кабулі, називаючи його «маріонетковим».

Вашингтон вже заявляв, що прагне укладення мирної угоди до 1 вересня.

Таліби нині контролюють або ведуть збройну боротьбу приблизно на половині території країни. Це найбільша підконтрольна цьому рухові територія від 2001 року, коли міжнародна коаліція під проводом США витіснила цю групу від влади.