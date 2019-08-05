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05 Серпень 2019, Київ 10:21
Новини | Міжнародні

В Афганістані поліцейський убив сімох колег та втік до талібів

Співробіник сил безпеки Афганістану здійснює обшук перехожого в провінції Кандагар

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В Афганістані 4 серпня щонайменше семеро поліцейських загинули, коли один із колег відкрив вогонь у південній провінції Кандагар. Про це повідомили місцеві чиновники, а таліби взяли відповідальність за напад.

Речник влади провінції Кандагар Джамал Насер Барекзай повідомив, що нападник втік з місця стрілянини, розслідування триває. Речник руху «Талібан» Карі Юсуф Ахмаді заявив, що зловмисник приєднався до талібів.

Цей напад є останнім у серії так званих «інсайдерських атак», коли поліцейський чи військовий стріляє по співробітниках афганських сил безпеки чи іноземних військових, дислокованих в Афганістані.

Зараз таліби фактично контролюють половину території країни та здійснюють майже щоденні напади.

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