Афганістан: 10 поліцейських загинули внаслідок атаки талібів на блокпост

Щонайменше 10 офіцерів поліції вбиті внаслідок атаки бойовиків екстремістського угруповання «Талібан» на блокпост у центральній провінції Дайкунді в Афганістані, повідомляє місцева влада.

За даними губернатора провінції Анвара Рахматі, 15 поліцейських також зазнали поранень внаслідок нападу в районі Пато. За його словами, число вбитих бойовиків наразі не встановлене.

Речник «Талібану» Карі Юсуф Ахмаді заявив, що угруповання бере на себе відповідальність за атаки, проте не озвучив інших деталей.

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Напади сталися на тлі зустрічі, яка планується між представниками угруповання та спеціальним представником США в Афганістані Залмаєм Халілзадом для чергового етапу мирних переговорів, що мали б покласти край 18-річній війні.

Таліби зараз тією чи іншою мірою контролюють майже половину території Афганістану і, не даючи сподівань на швидке припинення вогню, у квітні оголосили про початок свого традиційного весняного наступу. Але вони взяли участь у кількох раундах переговорів зі спецпосланцем США Залмаєм Халілзадом.

На цих переговорах у Катарі Халілзад і таліби зблизили позиції щодо того, що війська США залишать Афганістан тільки під гарантії того, що ця країна не повернеться до свого колишнього становища як прихистку для міжнародних терористів. Але він іще не зміг домогтися від усіх афганців згоди щодо дорожньої карти до мирного майбутнього.