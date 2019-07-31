Вибух бомби в Афганістані: кількість загиблих зросла до 34

Внаслідок вибуху придорожної бомби на заході Афганістану загинули щонайменше 34 мирних жителів, ще 17 отримали поранення, заявляють місцеві чиновники.

Раніше повідомлялося про 28 загиблих.

Представники влади стверджують, що бомба була закладена талібами, котрі не підтверджували свою причетність до нападу.

У цій місцевості активні бойовики «Талібану». Придорожні бомби вони використовують для нападів на державних чиновників та силовиків.

За даними Місії допомоги ООН в Афганістані (UNAMA), понад 1300 афганців було вбито і ще 2466 поранено за перші шість місяців цього року. За даними ООН, найбільше афганців загинули через набіги та сутички, далі йдуть жертви вибухів саморобних бомб та повітряних ударів. 52% жертв спричинені діями талібів та інших ісламістських угруповань.