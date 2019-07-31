ООН: у 2018 році під час збройних конфліктів вбито або поранено 12 тисяч дітей

У 2018 році понад 12 тисяч дітей постраждали або були вбиті під час збройних конфліктів, що є найгіршим показником за всю історію спостережень. Про це йдеться у доповіді ООН про становище дітей в умовах збройних конфліктів, оприлюдненій 30 липня.

За кількістю постраждалих список очолюють Афганістан, Палестина, Сирія та Ємен.

Всього спостерігачі ООН зафіксували 24 тисячі «тяжких порушень» проти малолітніх, включно з використанням дітей як солдатів, сексуальним насильством, викраденнями, нападами на школи та госпіталі. Так ООН повідомили про 933 випадки сексуального насильства щодо дітей обох статей, однак в організації вважають цифру заниженою через відсутність доступу до жертв, їх стиґмування та страх репресій.

ООН також повідомляє про найсерйозніший наразі приклад позбавлення дітей доступу до освіти, та використання військовими шкіл: у Малі 827 шкіл закрили наприкінці грудня 2018 року, тим самим позбавивши змоги навчатися близько 244 тисяч дітей.

У звіті зазначається, що кількість порушень з боку неурядових озброєних груп лишається незмінною, тоді як спостерігається збільшення випадків порушень з боку урядів та урядових сил.