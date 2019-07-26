Денісова просить голову місії ООН посприяти в переміщенні ув’язнених із окупованого Донбасу

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить новопризначену голову моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільду Богнер посприяти в переміщенні ув’язнених із непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей.

«Якщо з тимчасово окупованої території Луганської області за останні півроку мені вдалося перемістити вже 319 людей, то окупаційна адміністрація так званої «ДНР» блокує цей процес», – повідомила Денісова.

24 липня на мосту у Щасті бойовики передали на контрольовану українською владою територію 64 громадян України з в’язниць окупованої частини Луганщини.

Загалом протягом 2014-2019 років переведено 519 засуджених.

Матільда Богнер очолила моніторингову місію ООН з прав людини в Україні 24 липня. Вона змінила на цій посаді Фіону Фрейзер.