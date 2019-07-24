З окупованої Луганщини українській владі передали 64 в’язні – Денісова

24 липня на мосту у Щасті бойовики передали на контрольовану українською владою територію 64 громадян України з в’язниць окупованої Луганщини, які на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини.

«Це вже шостий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області. З грудня 2018 року по липень 2019 ми перемістили 319 засуджених. З них 124 особи або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення», – повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Загалом протягом 2014-2019 років переведено 519 засуджених, уточнила вона.

Український і російський омбудсмени Людмила Денісова і Тетяна Москалькова на зустрічі в Москві 16 липня обмінялися списками українців і росіян, які перебувають у СІЗО і в’язницях двох країн.