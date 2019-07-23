МЗС закликає міжнародне співтовариство не ігнорувати порушення прав Бекірова в Криму

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство «не ігнорувати порушення прав людини» в анексованому Росією Криму.

Про це, пишучи про стан здоров’я заарештованого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який перебуває в медсанчастині СІЗО Сімферополя, заявила речниця українського МЗС Катерина Зеленко.

«Тривожні новини надходять з окупованого Сімферополя, де незаконно утримують кримського татарина з інвалідністю Едема Бекірова. Стан його здоров’я продовжує погіршуватися. Ми закликаємо міжнародне співтовариство не ігнорувати порушення прав людини», – написала Зеленко у твітері.

23 липня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової через стан здоров’я Бекірова.

Російські слідчі відмовляються його шпиталізувати, попри рішення Європейського суду з прав людини.

Бекірова в анексованому Криму обвинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Він відкидає обвинувачення.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова російські силовики затримали на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.