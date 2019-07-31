Афганістан: внаслідок вибуху бомби загинули 28 пасажирів автобусу

У західній частині Афганістану внаслідок вибуху біля дороги бомби загинули щонайменше 28 цивільних – пасажирів автобусу.

Інцидент стався вранці 31 липня у провінції Фарах.

За словами представника провінції, 10 людей отримали поранення. Місцева влада попереджає, що кількість жертв може зрости. Зазначається, що серед загиблих були жінки і діти.

Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за напад. У цій місцевості активні бойовики «Талібану». Придорожні бомби вони використовують для нападів на державних чиновників та силовиків.

За даними Місії допомоги ООН в Афганістані (UNAMA), понад 1300 афганців було вбито і ще 2466 поранено за перші шість місяців цього року. За даними ООН, найбільше афганців загинули через набіги та сутички, далі йдуть жертви вибухів саморобних бомб та повітряних ударів. 52% жертв спричинені діями талібів та інших ісламістських угруповань.