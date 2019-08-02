США готові вивести тисячі військових з Афганістану

США готові вивести значну кількість своїх військових з Афганістану в обмін на гарантії «Талібану» почати прямі переговори з Кабулом для завершення майже 18-річної війни в Афганістані, повідомляють американські ЗМІ.

The Washington Post і CNN 1 серпня цитували неназване джерело, яке повідомило, що чисельність американських військових скоротиться з 14 тисяч до восьми-дев’яти тисяч у рамках мирної угоди, покликаної покласти край конфлікту.

Досі «Талібан» відмовлявся від участі в переговорах із афганським урядом, називаючи його «маріонетковим режимом».

За повідомленням CNN, серед інших заходів – скорочення персоналу в американському посольстві і скорочення співробітників служби безпеки.

Нині США мають в Афганістані близько 14 тисяч своїх військовослужбовців, із них близько 8500 у складі багатонаціональної місії під проводом НАТО «Рішуча підтримка», чисельність якої загалом налічує понад 17 тисяч військових із майже півсотні країн, серед того й понад півтора десятка з України.

Завдання цих сил нині – навчання, допомога і підтримка національних афганських силових структур у їхній боротьбі проти «Талібану» й інших екстремістських угруповань, таких, як «Ісламська держава» чи «Аль-Каїда».

Навесні США разом із Росією й Китаєм виголосили спільну заяву про те, що вони досягли згоди про мету вивести іноземні війська з Афганістану і домагатися «мирного процесу під проводом Афганістану, що охопив би всі сили».

Таліби зараз тією чи іншою мірою контролюють майже половину території Афганістану і, не даючи сподівань на швидке припинення вогню, у квітні оголосили про початок свого традиційного весняного наступу. Але вони взяли участь у кількох раундах переговорів зі спецпосланцем США Залмаєм Халілзадом.

На цих переговорах у Катарі Халілзад і таліби зблизили позиції щодо того, що війська США залишать Афганістан тільки під гарантії того, що ця країна не повернеться до свого колишнього становища як прихистку для міжнародних терористів. Але він іще не зміг домогтися від усіх афганців згоди щодо дорожньої карти до мирного майбутнього.