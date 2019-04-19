Таліби і представники Афганістану не змогли провести заплановані переговори

Мирні переговори між афганською делегацією та представниками екстремістського угруповання «Талібан» відклали. Близько 250 політиків та представників громадськості мали зустрітися 19 квітня в столиці Катару Досі для так званого внутрішньоафганського діалогу.

Ці переговори мали стати важливим першим кроком до припинення війни в Афганістані та остаточного виведення військового контингенту Сполучених Штатів з цієї країни.

Втім, 18 квітня зустрічі раптово скасували через незгоду щодо розміру та складу афганської делегації, до якої як приватні особи входять члени уряду Афганістану.

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Представники «Талібану» розкритикували довгий перелік афганських делегатів і заявили, що не будуть зустрічатися з такою кількістю людей.

Таліби також наполягають на тому, що не вестимуть перемов із членами уряду.

Склад делегації Кабулу також наразився на критику кількох впливових афганських опозиціонерів, в тому числі колишнього військового командира з міста Мазар-е-Шаріф Атти Мухаммада Нура. Він назвав склад делегатів недостатньо всеохопним.

Представник США з питань мирного врегулювання в Афганістані Залмай Халілзад висловив розчарування відтермінуванням переговорів.

«Ми контактуємо з усіма учасниками і підбадьорені тим, що всі лишаються відданими ідеї діалогу», – додав він.

18 квітня уряд Афганістану звинуватив у зриві переговорів катарську владу. Однак голова Центру досліджень конфліктів і гуманітарних питань, який організовує переговори, Султан Баракят не погоджується з твердженням офіційного Кабулу.

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«Неприємне відтермінування потрібне, щоб вибудувати подальший консенсус щодо того, хто має взяти участь у конференції», – заявив він.

«Талібан» продовжує влаштовувати щоденні атаки на афганські сили безпеки, попри те, що веде переговори з США щодо припинення майже 18-річної війни в Афганістані. Уряд в Кабулі на переговорах не був присутній, бо таліби наполягали, що не хочуть взаємодіяти з «західною маріонеткою».

Водночас аналітики сприймають нові переговори як потенційний прорив у зусиллях, спрямованих на припинення майже 18-річної війни в Афганістані.