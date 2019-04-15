Талібів підтримує Пакистан – Хекматіяр

Один із найвідоміших афганських воєначальників, 71-річний Гульбеддін Хекматіяр, заявив, що «не має сумнівів», що сусідній Пакистан підтримує талібів. У інтерв’ю афганській службі Радіо Свобода 14 квітня Хекматіяр також висловив сподівання, що заплановані на цей тиждень переговори між підтримуваним Заходом урядом і талібами можуть виявитися важливим кроком на шляху до завершення війни.

США і афганські офіційні особи давно звинувачують Пакистан у підтримці бойовиків, Ісламабад заперечує ці твердження.

Хекматіяр налагодив тісні зв’язки з пакистанськими військовими ще у 1980-х роках, коли як командир моджахедів отримував через Пакистан підтримку США.