Щонайменше п’ять людей загинули, сотні будинків зруйновані внаслідок повені в Афганістані

Щонайменше п’ять людей загинули, сотні будинків зруйновані внаслідок спричинених ливнями повеней в Афганістані.

Речник відомства з надзвичайних ситуацій повідомив, що дощі та повінь вразили 16 із 34 провінцій країни в останню добу.

П’ять людей загинули, коли їхні будинки були зруйновані в провінції Герат на заході країни. Ще принаймні 17 людей зникли безвісти.

Загалом цього року 110 людей загинули через повені в Афганістані, повідомили у відомстві з надзвичайних ситуацій.

Цієї зими в різних частинах країни спостерігалися снігопади, які спричинили повені під час весняної відлиги.