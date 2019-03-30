Раптові повені спричинили жертви і руйнування в Афганістані

У результаті раптових повеней в Афганістані щонайменше 35 людей загинули, зруйновані сотні будинків та заблокований доступ до віддалених сіл по всій країні, повідомили представники влади 30 березня.

Стихія, яка почалася 29 березня, зачепила західну провінцію Фар’яб, де загинули 12 людей, і західну провінцію Герат – там 10 жертв. Ще восьмеро людей загинули в провінції Бадгіс і п’ятеро – в провінції Балх. Ще щонайменше 10 людей зникли безвісти.

В результаті повеней зруйновані також деякі історичні місця, тисячі гектарів сільгоспугідь, мости і автомагістралі.

Через заблоковані дороги рятувальні служби не можуть дістатися до постраждалих.

В останні тижні в Афганістані почастішали опади. Проливні дощі і повені також зачепили кілька провінцій в сусідньому Ірані, де 44 людини загинули і десятки постраждали.