В Ірані через повінь триває масова евакуація людей

Іранська влада доручила евакуацію більшої кількості міст і сіл, яким загрожують повені на південному заході країни. З 19 березня проливні дощі захопили сотні міст і сіл в 26-ти з 31 провінції Ірану. Щонайменше 70 людей загинули.

Особливо сильно постраждала від повені нафтовидобувна провінція Хузестан на південному заході Ірану. Керівництво провінції заявило, що шість міст «мають евакуюватися якнайшвидше», щоб влада змогла випустити воду з майже переповнених гребель.

Жителям регіону запропонували притулки, зокрема три армійські казарми. За даними іранських ЗМІ, понад 2 тисячі жителів міста Хемідіє теж перевели в армійські казарми.

За даними МВС Ірану, близько 400 тисяч людей можуть постраждати в Хузестані, де було оголошено надзвичайний стан через повені.

Найпотужніші за останнє десятиліття повені також викликали демонстрації в Ірані через недостатні, на думку протестувальників, заходи влади із надання допомоги постраждалим.