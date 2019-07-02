Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 Липень 2019, Київ 23:52
Відео

Кількість жертв повені в Росії зростає. Потерпілі скаржаться, що влада не попередила їх – відео

Кількість жертв повені в Росії зростає. Потерпілі скаржаться, що влада не попередила їх – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:20 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У зоні повені в Іркутській області Росії виявили тіла 18 загиблих, ще 13 людей вважаються зниклими, повідомили 2 липня в прес-службі регіонального уряду. За даними відомства, спочатку зниклими вважалися 17 людей, але чотирьох із них знайшли живими. В уряді зазначили, що кількість загиблих може ще збільшитися: зараз розбирають зруйновані будинки. Повінь в Іркутській області Росії почалася минулого тижня через дощі. З берегів вийшли п’ять великих річок – ліві притоки Ангари. Фахівці Іркутського державного університету заявили, зі свого боку, що причиною повені стали атмосферні аномалії і глобальна зміна клімату. (Відео Reuters, «Настоящее время»)

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG