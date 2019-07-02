Кількість жертв повені в Росії зросла до 18

У зоні повені в Іркутській області Росії виявили тіла 18 загиблих, ще 13 людей вважаються зниклими, повідомили 2 липня в прес-службі регіонального уряду.

За даними відомства, спочатку зниклими вважалися 17 людей, але чотирьох із них знайшли живими. В уряді зазначили, що кількість загиблих може ще збільшитися: зараз розбирають зруйновані будинки.

Повінь в Іркутській області Росії почалася минулого тижня через дощі. З берегів вийшли п’ять великих річок – ліві притоки Ангари. Фахівці Іркутського державного університету заявили, зі свого боку, що причиною повені стали атмосферні аномалії і глобальна зміна клімату.

Жителі постраждалих районів стверджують, що загиблих набагато більше, ніж в офіційній статистиці, і обурені тим, що в ЗМІ їхні повідомлення називають фейком.

За даними прес-служби регіонального МНС, в лікарнях перебуває 191 потерпілий. Всього за медичною допомогою звернулися 1 258 жителів регіону. Із зони затоплення евакуйовано більше ніж 2,5 тисячі жителів. У паводку загинули сотні домашніх тварин.