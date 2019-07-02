Кількість жертв повені в Іркутській області Росії росте

В Іркутській області Росії жертвами повені стали 16 осіб, доля ще дев’яти – невідома. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на джерело в органах охорони здоров'я регіону. ТАСС пише про 14 загиблих і 13 зниклих безвісти.

Жителі постраждалих районів стверджують, що загиблих набагато більше, ніж в офіційній статистиці, і обурені тим, що в ЗМІ повідомлення про них називають фейками, розповіла виданню «Сибирь.Реалии» Тетяна Хурсенко, журналіст з Тулуна.

За даними прес-служби регіонального МНС, у лікарнях перебуває 191 людина, за медичною допомогою звернулося 1258 мешканців регіону. Зараз в пунктах тимчасового розміщення продовжують залишатися 676 осіб, у тому числі 245 дітей. Всього із зони затоплення евакуйовано більше двох з половиною тисяч чоловік.

На ранок вівторка, 2 липня, підтопленими залишаються 42 населених пункти в трьох районах Іркутської області. Вода все ще залишається більш ніж в чотирьох тисячах будинків, де проживають понад дев’ять тисяч осіб.