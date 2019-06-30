Повінь у Росії: п’ять людей загинули, сотні – постраждали

П’ятеро людей загинули, двоє вважаються зниклими внаслідок повені в Іркутській області Росії.

За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, постраждалими значаться більше ніж 350 людей, 97 із них були госпіталізовані. За словами голови МНС Євгена Зінічева, евакуйовані понад тисяча людей.

У міністерстві повідомили, що ввечері 29 червня до регіону прибув літак Іл-76 із гуманітарною допомогою.

Підтоплені понад чотири тисяч будинків, в яких живуть близько 10 тисяч людей, у п’яти районах Іркутської області. Без світла залишаються майже 27 тисяч людей. Зруйновані 15 автомобільних мостів.

Президент Росії Володимир Путін по дорозі з Японії, де відбувся саміт «Групи 20», прилетів у місто Братськ Іркутської області.

За даними МНС, найближчим часом очікуються нові підтоплення.