Повені на півдні Сибіру призвели до жертв і сотень потерпілих

За різними даними, від 3 до 5 людей загинули в результаті потужних повеней на півдні російського регіону Сибір. За інформацією Міністерства з надзвичайних ситуацій, близько 350 людей постраждали, а майже сотні з цього числа знадобилась госпіталізація. Влада змушена була евакуйовувати людей із затоплених територій.

Через рясні дощі вийшли з берегів річки в Іркутській області. Повідомляється про сотні підтоплених будинків, а також пошкодження окремих доріг та мостів в регіоні на захід від озера Байкал.

Президент Росії Володимир Путін після повернення з саміту G20 у Японії прилетів 29 червня у місто Братськ, що постраждало від повені.

У МНС Росії не виключили, що в найближчі дні ситуація з повенями може загостритися.