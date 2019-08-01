Американські ЗМІ повідомляють про смерть сина Усами бін Ладена

Американські ЗМІ 31 липня повідомили, що Хамза бін Ладен, син засновника окстремістської організації «Аль-Каїда» Усами бін Ладена, мертвий.

Американська преса посилається на джерела у Білому дому. NBC News першими повідомили, що Білий дім переконаний, що Хамза бін Ладен дійсно був убитий в результаті операції, в якій взяли участь і США.

New York Times повідомляє, що операція відбулася в останні два роки, але до недавнього часу не було переконливих доказів, що молодший бін Ладен дійсно мертвий.

Держдепартамент США заявив 28 лютого, що американська влада пропонує винагороду до 1 мільйона доларів за інформацію про місце перебування Хамзи бін Ладена. У США його вважають одним із головних керівників «Аль-Каїди».

«Хамза бін Ладен оприлюднив в інтернеті аудіо- й відеоповідомлення, закликаючи своїх послідовників почати напади на США і їхніх західних союзників. Він пригрозив нападами на Сполучені Штати, щоб помститися за вбивство батька американськими службами у травні 2011 року», – йдеться в заяві Державного департаменту США, оприлюдненій 28 лютого.

США вторглися в Афганістан наприкінці 2001 року через те, що уряд під керівництвом талібів захищав «Аль-Каїду» і старшого бін Ладена, який організував терористичні напади в США 11 вересня 2001 року, коли загинули близько трьох тисяч людей.

«Талібан» втратив владу, а бін Ладен, що ховався на півночі Пакистану, загинув внаслідок американського авіаудару 2011 року.

За різними повідомленнями, Хамза бін Ладен міг переховуватися у Пакистані, Афганістані, Сирії чи Ірані.

За повідомленням офіційної саудівської газети «Розум аль-Кура», Саудівська Аравія, де Хамза бін Ладен народився, позбавила його громадянства.