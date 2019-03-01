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01 Березень 2019, Київ 22:43
Новини | Міжнародні

Саудівська Аравія позбавила підданства сина Усами бін Ладена

Хамза бін Ладен раніше погрожував помститися США за вбивство батька

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Влада Саудівської Аравії позбавила підданства Хамзу бін Ладена, сина Усами бін Ладена, колишнього лідера терористичного угруповання «Аль-Каїда», вбитого американськими спецпризначенцями на території Пакистану в травні 2011 року. Відповідне розпорядження МВС Саудівської Аравії було опубліковане 1 березня в урядовій газеті.

Держдепартамент США заявив 28 лютого, що американська влада пропонує винагороду до 1 мільйона доларів за інформацію про місце перебування Хамзи бін Ладена. У США його вважають одним із головних керівників «Аль-Каїди».

«Хамза бін Ладен оприлюднив в інтернеті аудіо- й відеоповідомлення, закликаючи своїх послідовників почати напади на США і їхніх західних союзників. Він пригрозив нападами на Сполучені Штати, щоб помститися за вбивство батька американськими службами у травні 2011 року», – йдеться в заяві Державного департаменту США, оприлюдненій 28 лютого.

США вторглися в Афганістан наприкінці 2001 року через те, що уряд під керівництвом талібів захищав «Аль-Каїду» і старшого бін Ладена, який організував терористичні напади в США 11 вересня 2001 року, коли загинули близько трьох тисяч людей.

«Талібан» втратив владу, а бін Ладен, що ховався на півночі Пакистану, загинув внаслідок американського авіаудару 2011 року.

За різними повідомленнями, Хамза бін Ладен може переховуватися у Пакистані, Афганістані, Сирії чи Ірані.

В 2018 році ООН оприлюднила доповідь, в якій наголосила, що екстремістська мережа «Аль-Каїда» є більшою загрозою у багатьох частинах світу, аніж угруповання «Ісламська держава».

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