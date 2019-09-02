Спецпредставник США: «Талібан» погодився на угоду з Вашингтоном «у цілому»

Екстремістське угруповання «Талібан» погодилося не надавати на підконтрольних йому територіях в Афганістані притулок терористам, які вдаються до нападів на Сполучені Штати та їхніх союзників – про це спеціальний представник США в Афганістані Залмай Халілзад повідомив афганській службі Радіо Свобода.

За словами Халілзада, представники талібів погодилися також на те, щоб виведення західних військ з Афганістану було поступовим, і багато залежатиме від ситуації «на місцях».

Читайте також: Напад талібів на місто в Афганістані: влада заявляє про свою перемогу​

«Ми досягнули угоди з «Талібаном» в цілому», – заявив він.

На думку представника Вашингтону, погодження чорнового варіанту мирної угоди наближає встановлення «повного і сталого припинення вогню» в Афганістані.

Водночас Халілзад підкреслив, що ці домовленості, для досягнення яких знадобилося вісім раундів переговорів між сторонами, не є остаточними, доки їх не погодить президент США Дональд Трамп.

Раніше 2 вересня радник президента Афганістану Ашрафа Гані Вахід Омер повідомив, що Халілзад зустрівся з Гані та показав йому копію рамкової угоди.

Рух «Талібан» як передумову мирних переговорів безпосередньо з владою Афганістану називає повне виведення з країни всіх іноземних військ. Зараз цих військ, головно американських, у рамках навчальної, допоміжної і дорадчої місії під проводом НАТО в Афганістані перебуває близько 20 тисяч. В окремих випадках деякі американські сили залучаються й до контртерористичних операцій.

Як вважають, на нинішніх переговорах між США й талібами може йтися про графік виведення цих військ, що може відкрити шлях до міжафганських мирних переговорів.