Напад талібів на місто в Афганістані: влада заявляє про свою перемогу

Посадовці в місті Пулі-Хумрі на північному сході Афганістану заявляють про перемогу урядових сил і поразку талібів, які раніше 1 вересня захопили кілька районів міста.

Але, повідомили вони кореспондентам Радіо Свобода, у двох місцевостях на околиці міста ще тривають перестрілки.

За словами кореспондентів Радіо Свобода, після кількох годин боїв увечері в Пулі-Хумрі настав відносний спокій.

Унаслідок нападу, як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, загинули двоє афганських силовиків і четверо цивільних мешканців. Також убиті троє бойовиків ісламістського руху «Талібан». За цими даними, поранені 20 цивільних і двоє силовиків.

Тим часом керівник органів охорони здоров’я провінції Баглан, центром якої є Пулі-Хумрі, Мохібулла Хабіб, заявив про принаймні 45 поранених, із них 14 силовиків.

А депутат ради провінції Мабобулла Гафарі каже, що бачив тіла принаймні шести загиблих силовиків.

Напад стався наступного дня після схожого нападу талібів на інше афганське місто, Кундуз, і в час, коли Сполучені Штати Америки, як повідомив спецпредставник США Залмай Халілзад, виступаючи в ролі посередника, наближаються до укладення домовленості з талібами про досягнення миру після 18 років війни проти уряду країни.

1 вересня він після переговорів із представниками «Талібану» в столиці Катару Досі прибув до Кабулу, щоб поінформувати про них владу Афганістану. «Ми вже на межі домовленості, що зменшить рівень насильства і відкриє двері до того, що афганці зможуть сісти за стіл переговорів і домовитися про почесний і стійкий мир», – написав він іще вранці у твітері, не уточнивши суті домовленості.

Неназваний чільний представник делегації «Талібану» в Досі сказав агентству «Ройтерз», що вони тепер обговорять домовленості зі своїм керівництвом, поки Халілзад буде інформувати про них керівництво Афганістану.

А Сухейль Шахін, речник політичного представництва «Талібану» в Досі, заявив, що США й таліби вже обговорюють останні технічні питання, успішно завершивши нинішній, уже восьмий раунд переговорів.

«Ми на межі того, щоб покласти край вторгненню (так таліби називають присутність військ США в Афганістані – ред.) і досягти мирного вирішення для Афганістану», – написав він у твітері.

Попереднього дня, 31 серпня, таліби, за словами афганських посадовців, одночасно з різних напрямків напали на стратегічно важливе місто Кундуз на півночі країни. За повідомленнями апарату президента Афганістану, того ж дня афганські силовики вибили талібів із деяких частин міста; 1 серпня МВС Афганістану повідомило про повне очищення міста від талібів.

У міністерстві кажуть, що в перебігу боїв за Кундуз і повітряних ударів у трьох районах міста загинули не менш ніж 25 людей, із них 20 силовиків, і ще принаймні 85 людей були поранені, також були ліквідовані не менш ніж 34 таліби.

Рух «Талібан» як передумову мирних переговорів безпосередньо з владою Афганістану називає повне виведення з країни всіх іноземних військ. Зараз цих військ, головно американських, у рамках навчальної, допоміжної і дорадчої місії під проводом НАТО в Афганістані перебуває близько 20 тисяч. В окремих випадках деякі американські сили залучаються й до контртерористичних операцій.

Як вважають, на нинішніх переговорах між США й талібами може йтися про графік виведення цих військ, що може відкрити шлях до міжафганських мирних переговорів.