Афганістан: таліби атакували місто Кундуз на тлі мирних переговорів зі США

Екстремістське угруповання «Талібан» атакувало одне з найбільших міст Афганістану на тлі мирних переговорів зі США.

Афганські посадовці заявили, що бойовики із різних боків атакували стратегічно важливе північне місто Кундуз 31 серпня.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану заявило, що принаймні 34 таліби загинули під час авіаударів і наземних операцій у Кундузі.

Мешканці міста повідомили афганській службі Радіо Свобода, що в Кундузі немає води й електроенергії.

Бої в місті тривають на тлі надії на прорив у переговорах між США й «Талібаном» про мирну угоду, яка включатиме відведення з Афганістану тисяч американських військових.

30 серпня президент США Дональд Трамп повідомив, що переговори йдуть добре. За день до цього він говорив, що США залишать свої військових в Афганістані і після досягнення мирної угоди.

Таліби нині контролюють або ведуть збройну боротьбу приблизно на половині території Афганістану. Вони вимагають повного виведення всіх іноземних військ.

В Афганістані перебуває близько 20 тисяч іноземних військових, більшість із них – американці. Вони беруть участь і місії НАТО з метою навчання афганських військових. Деякі американські солдати беруть участь в антитерористичних операціях.