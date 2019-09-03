16 людей загинули, 119 поранені внаслідок вибуху в Кабулі

Щонайменше 16 цивільних жителів загинули, ще 119 були поранені внаслідок вибуху в столиці Афганістану Кабулі 2 вересня, відповідальність за який взяло угруповання «Талібан».

Напад відбувся того ж дня, коли спеціальний представник США з мирних переговорів у Афганістані Залмай Халілзад повідомив, що представники «Талібану» «в цілому» погодили варіант мирної угоди зі Сполученими Штатами. Зокрема, за його словами, таліби погодилися не надавати на підконтрольній їм території прихисток терористам, які нападають на США або їхніх союзників.

За даними Міністерства внутрішніх справ Афганістану, начинений вибухівкою автомобіль вибухнув у районі Кабула, де розташовані офіси іноземних гуманітарних організацій і міжнародних установ. Крім того, у нападі брали участь озброєні бойовики, додали в міністерстві.

2 вересня спеціальний представник США з мирних переговорів у Афганістані Залмай Халілзад підкреслив, що мирні домовленості з «Талібаном», для досягнення яких знадобилося вісім раундів переговорів між сторонами, не є остаточними, доки їх не погодить президент США Дональд Трамп.

Рух «Талібан» як передумову мирних переговорів безпосередньо з владою Афганістану називає повне виведення з країни всіх іноземних військ. Зараз цих військ, головно американських, у рамках навчальної, допоміжної і дорадчої місії під проводом НАТО в Афганістані перебуває близько 20 тисяч. В окремих випадках деякі американські сили залучаються й до контртерористичних операцій.

Як вважають, на нинішніх переговорах між США й талібами може йтися про графік виведення цих військ, що може відкрити шлях до міжафганських мирних переговорів.