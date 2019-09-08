Трамп через теракт у Кабулі скасував зустріч із президентом Афганістану і талібами

Президент США Дональд Трамп скасував свою зустріч з президентом Афганістану і талібами після скоєного «Талібаном» теракту 5 вересня в Кабулі, в результаті якого загинули 12 людей, зокрема американські військові.

Трамп 7 вересня повідомив, що планував «таємно» провести мирні переговори з обома сторонами в Кемп-Девіді біля Вашингтона. Американський президент звинуватив талібів у тому, що вони намагалися збільшити свої важелі впливу на проведення переговорів, підірвавши 5 вересня авто в кабульському кварталі, де розташовані посольства, урядові будівлі і місцева штаб-квартира НАТО.

«Якщо вони не зможуть домовитися на припинення вогню під час цих дуже важливих мирних переговорів і навіть вбивають 12 невинних людей, то вони, ймовірно, все одно не зможуть домовитися щодо предметної угоди. Скільки ще десятиліть вони готові воювати?», – написав Трамп у твітері.

Дональд Трамп прагне покласти край майже 18-річному конфлікту в Афганістані і вивести війська США з країни, щоб виконати дану в 2016 році передвиборчу обіцянку. Президент США вирішив балотуватися і на виборах в 2020 році.

Поки таліби відмовляються від переговорів з афганським урядом, вважаючи його «маріонеткою» США.