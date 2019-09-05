Вибух біля посольств і штаб-квартири НАТО в Кабулі: відповідальність на себе взяв «Талібан»

Щонайменше 10 людей загинули, десятки були поранені внаслідок вибуху машини на блокпості в Кабулі 5 вересня. Напад стався в районі, де розташовані будівлі посольств, урядових установ та місцева штаб-квартира НАТО.

Відповідальність за атаку взяло на себе екстремістське угруповання «Талібан».

За словами речника Міністерства внутрішніх справ Насрата Рахімі, мініавтобус, наповнений вибухівкою, вибухнув на магістралі в районі Шаш Дарак приблизно о 10:10 ранку за місцевим часом.

Згодом Рахімі повідомив, що загинули 10 людей, 42 отримали поранення. Поліція огородила місце події.

«Талібан», який вимагає виведення військових Сполучених Штатів та інших міжнародних сил з Афганістану, заявляє, що серед загиблих 5 вересня є іноземці. Як стверджує речник руху, смертник, який підірвав себе, вбив «12 іноземних зазіхачів». Однак представники коаліції НАТО наразі не підтвердили інформацію про вбитих представників іноземних сил.

За повідомленнями, блокпост, який зазнав нападу, розташований поруч із штаб-квартирою Місії рішучої підтримки НАТО.

Це вже другий вибух в столиці Афганістану протягом тижня – попередній стався 2 вересня і забрав життя щонайменше 16 людей.

2 вересня спеціальний представник США з мирних переговорів у Афганістані Залмай Халілзад підкреслив, що мирні домовленості з «Талібаном», для досягнення яких знадобилося вісім раундів переговорів між сторонами, не є остаточними, доки їх не погодить президент США Дональд Трамп.

Рух «Талібан» як передумову мирних переговорів безпосередньо з владою Афганістану називає повне виведення з країни всіх іноземних військ. Зараз цих військ, головно американських, у рамках навчальної, допоміжної і дорадчої місії під проводом НАТО в Афганістані перебуває близько 20 тисяч. В окремих випадках деякі американські сили залучаються й до контртерористичних операцій.

Як вважають, на нинішніх переговорах між США й талібами може йтися про графік виведення цих військ, що може відкрити шлях до міжафганських мирних переговорів.