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05 Вересень 2019, Київ 14:57
Новини | Міжнародні

Вибух біля посольств і штаб-квартири НАТО в Кабулі: відповідальність на себе взяв «Талібан»

Напад стався в районі, де розташовані будівлі посольств, урядових установ та місцева штаб-квартира НАТО

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Щонайменше 10 людей загинули, десятки були поранені внаслідок вибуху машини на блокпості в Кабулі 5 вересня. Напад стався в районі, де розташовані будівлі посольств, урядових установ та місцева штаб-квартира НАТО.

Відповідальність за атаку взяло на себе екстремістське угруповання «Талібан».

За словами речника Міністерства внутрішніх справ Насрата Рахімі, мініавтобус, наповнений вибухівкою, вибухнув на магістралі в районі Шаш Дарак приблизно о 10:10 ранку за місцевим часом.

Згодом Рахімі повідомив, що загинули 10 людей, 42 отримали поранення. Поліція огородила місце події.

«Талібан», який вимагає виведення військових Сполучених Штатів та інших міжнародних сил з Афганістану, заявляє, що серед загиблих 5 вересня є іноземці. Як стверджує речник руху, смертник, який підірвав себе, вбив «12 іноземних зазіхачів». Однак представники коаліції НАТО наразі не підтвердили інформацію про вбитих представників іноземних сил.

Дим від вибуху над Кабулом, 5 вересня 2019 року
Дим від вибуху над Кабулом, 5 вересня 2019 року

За повідомленнями, блокпост, який зазнав нападу, розташований поруч із штаб-квартирою Місії рішучої підтримки НАТО.

Це вже другий вибух в столиці Афганістану протягом тижня – попередній стався 2 вересня і забрав життя щонайменше 16 людей.

2 вересня спеціальний представник США з мирних переговорів у Афганістані Залмай Халілзад підкреслив, що мирні домовленості з «Талібаном», для досягнення яких знадобилося вісім раундів переговорів між сторонами, не є остаточними, доки їх не погодить президент США Дональд Трамп.

Рух «Талібан» як передумову мирних переговорів безпосередньо з владою Афганістану називає повне виведення з країни всіх іноземних військ. Зараз цих військ, головно американських, у рамках навчальної, допоміжної і дорадчої місії під проводом НАТО в Афганістані перебуває близько 20 тисяч. В окремих випадках деякі американські сили залучаються й до контртерористичних операцій.

Як вважають, на нинішніх переговорах між США й талібами може йтися про графік виведення цих військ, що може відкрити шлях до міжафганських мирних переговорів.

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