США відкликають свого представника у переговорах із талібами Халілзада після теракту в Кабулі

Сполучені Штати відкликають свого представника на мирних переговорах із екстремістським угрупованням «Талібан» – про це повідомив державний секретар Майк Помпео 8 вересня.

За словами Помпео, Вашингтон відкликав спеціального представника США з мирного врегулювання в Афганістані Залмая Халілзада, який вів переговори з талібами, а самі перемови наразі припинені.

Помпео висловив думку, що «Талібан» «перейшов межу», влаштувавши черговий напад в Кабулі. Державний секретар додав, що бойовики мусять «змінити свою поведінку».

7 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану раніше зустріч з президентом Афганістану і талібами після скоєного «Талібаном» теракту 5 вересня в Кабулі, в результаті якого загинули 12 людей, зокрема американські військові.

Попередній вибух стався 2 вересня і забрав життя щонайменше 16 людей.

Перед тим, 2 вересня, спеціальний представник США з мирних переговорів у Афганістані Залмай Халілзад заявляв, що мирні домовленості з «Талібаном», для досягнення яких знадобилося вісім раундів переговорів між сторонами, не є остаточними, доки їх не погодить президент США Дональд Трамп.

Рух «Талібан» як передумову мирних переговорів безпосередньо з владою Афганістану називає повне виведення з країни всіх іноземних військ. Зараз цих військ, головно американських, у рамках навчальної, допоміжної і дорадчої місії під проводом НАТО в Афганістані перебуває близько 20 тисяч. В окремих випадках деякі американські сили залучаються й до контртерористичних операцій.