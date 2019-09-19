Афганістан: щонайменше 20 людей загинули, майже 100 поранені через вибух у провінції Забуль

Щонайменше 20 людей загинули, десятки поранені через підрив автомобіля в провінції Забуль на південному сході Афганістану. Губернатор провінції повідомив Радіо Свобода, що поранені майже 100 людей.

Напад стався 19 вересня. Його ціллю була будівля служб розвідки в місті Калат. Також постраждала розташована поруч лікарня.

Екстремістське угруповання «Талібан» взяло на себе відповідальність за вибух. Це сталося на тлі провалу переговорів між США й талібами й перед президентськими виборами, як заплановані на 28 вересня. Представники руху «Талібан» заявляли про намір зірвати голосування.

У двох останніх нападах бойовики вбили щонайменше 48 людей в Афганістані.

Рух «Талібан» як передумову мирних переговорів безпосередньо з владою Афганістану називає повне виведення з країни всіх іноземних військ. Зараз цих військ, головно американських, у рамках навчальної, допоміжної і дорадчої місії під проводом НАТО в Афганістані перебуває близько 20 тисяч. В окремих випадках деякі американські сили залучаються й до контртерористичних операцій.