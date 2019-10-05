Афганістан: бойовики «Талібану» вбили шістьох афганських поліцейських в провінції Капіса

Бойовики «Талібану» вбили шість афганських поліцейських у провінції Капіса. Ще троє поліцейських отримали поранення під час нічного нападу.

За даними влади провінції, таліби встановили присутність у районі Ніджраб і час від часу здійснюють там напади.

Тим часом, 4 жовтня від травм, отриманих внаслідок нещодавнього нападу талібів, помер керівник поліції району Зарех у північній провінції Балх.

Атаки талібів в Афганістані пожвавилися після того, як мирні переговори «Талібану» зі Сполученими Штатами щодо мирної угоди завершилися провалом.