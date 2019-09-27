Вибори в Афганістані: Пакистан перекрив кордон через погрози «Талібану»

Влада Пакистану 27 вересня закрила всі пункти перетину кордону з Афганістану після того, як «Талібан» пообіцяв зірвати президентські вибори, що мають пройти в цій країні 28 вересня.

Згідно з заявою Міністерства закоронних справ Пакистану, пункти перетину кордону будуть закриті для людей та торгівельних вантажівок протягом усього дня голосування в Афганістані.

Ісламабад також повідомив, що відрядив додаткові загони безпекових сил на кордон, аби завадити бойовикам угруповання «Талібан» потрапити до сусідньої країни.

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Вибори нового президента Афганістану призначені на 28 вересня попри побоювання насильства з боку талібів після того, як очільники угруповання заявили про намір зірвати волевиявлення.

Центральний уряд у Кабулі, який підтримує Захід, бореться з талібами за контроль над країною.

На початку цього місяця президент США Дональд Трамп розпорядився перервати мирні переговори з талібами, які велися в столиці Катару Досі і привели до вироблення проєкту угоди про мирне врегулювання, після терактів у Кабулі, однією з жертв яких став американський військовий.

18 вересня таліби заявили, що «двері відчинені» для відновлення переговорів зі США, незважаючи на продовження насильства напередодні президентських виборів в Афганістані.