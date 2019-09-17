Число жертв вибуху на мітингу в Афганістані зросло до 30

Число загиблих унаслідок вибуху на передвиборчому мітингу в провінції Парван в Афганістані зросло до щонайменше 30, повідомляє афганська служба Радіо Свобода. У перших повідомленнях ішлося про 24 загиблих і 31 пораненого.

Відповідальність за напад, що стався 17 вересня перед початком мітингу з участю президента Афганістану Ашрафа Гані, взяв на себе рух «Талібан».

Сам глава держави та його оточення внаслідок інциденту не постраждали.

Бомба була прикріплена до поліцейської машини, яка вибухнула біля входу на місце проведення мітингу.

Вибори президента в Афганістані заплановані на 28 вересня. Раніше представники руху «Талібан» заявляли про намір зірвати голосування.