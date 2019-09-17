Щонайменше 24 людини загинули внаслідок вибуху на мітингу президента Гані в Афганістані

Щонайменше 24 людини загинули, ще понад 30 поранені внаслідок вибуху, який стався 17 вересня в афганській провінції Парван. Вибуховий пристрій був підірваний перед початком передвиборчого мітингу з участю президента Афганістану Ашрафа Гані.

Сам глава держави та його оточення внаслідок інциденту не постраждали.

Бомба була прикріплена до поліцейської машини, яка вибухнула біля входу на місце проведення мітингу.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент.

Вибори президента заплановані на 28 вересня. Раніше представники руху «Талібан» заявляли про намір зірвати голосування.