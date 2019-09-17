Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 Вересень 2019, Київ 12:31
Новини | Міжнародні

Щонайменше 24 людини загинули внаслідок вибуху на мітингу президента Гані в Афганістані

Вибух стався в центральній афганській провінції Парван

Дивитись коментарі

Щонайменше 24 людини загинули, ще понад 30 поранені внаслідок вибуху, який стався 17 вересня в афганській провінції Парван. Вибуховий пристрій був підірваний перед початком передвиборчого мітингу з участю президента Афганістану Ашрафа Гані.

Сам глава держави та його оточення внаслідок інциденту не постраждали.

Бомба була прикріплена до поліцейської машини, яка вибухнула біля входу на місце проведення мітингу.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент.

Вибори президента заплановані на 28 вересня. Раніше представники руху «Талібан» заявляли про намір зірвати голосування.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG